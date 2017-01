16.01.2017 - 08:55







Jeg hadde en dårlig magefølelse da jeg var på fjellet i helgen. Jeg dro derfor hjem tidlig.

Det var bare noe inni meg som sa at jeg var på feil sted.

Jeg angrer litt på at jeg dro faktisk for jeg følte vel allerede på fredag at jeg kanskje burde ha vært hjemme. Men så tok jeg meg i å tenke at, neida dette må du ikke henge deg så opp i Anne Brith. Det går helt fint.

Men magefølelsen min var riktig.

Hva som skjer blir innenfor disse fire veggene men jeg vil dele noen tanker med dere rundt mine følelser.

Når man har barn så kommer man hele tiden i situasjoner hvor barna møter motstand eller urettferdighet. Det er en del av livet. Også for barn. Men barn er ikke så motstandsdyktige som vi voksne er. Kanskje det er aller første gang de møter akkurat denne typen utfordring?

Livet er på godt og vondt og det skal også barna lære. De skal lære seg å håndtere mobbing, de skal lære seg å godta skuffelser og de skal lære seg å møte motgang på skole og i fritidsaktiviteter. De skal også lære seg å kjenne sin egen kropp og dens begrensninger.

Barn gråter, voksne gråter.

Som mamma føler jeg at dette går sterkt inn på meg. Jeg kjenner frustrasjonen og skuffelsen til dem alle fire. Enten det er en leke han ikke klarer å sette sammen på riktig måte eller et regnestykke hun ikke klarer å forstå. Når barna gråter, gråter også jeg.

Å stå og se på sidelinjen at et barn erfarer motgang er tøft. Jeg vet så inderlig at ting ikke varer for alltid men det er likevel både vondt og sårt. Man gråter og føler veldig med det den lille kroppen gjennomgår. For selv om det er en gutt på snart 14 eller en jente på snart 13 så er de i mammas øyne enda små og skjøre.

SÅ når et av barna har det vanskelig, så har jeg det også vanskelig.

Vi mødre bærer den byrden med oss. Okke som. Det finnes ikke noen knapp vi kan slå av.

Så derfor klarte jeg nok ikke nyte helgen helt.

Fordi jeg visste at det var noe.

Og med tiden vil også dette bli bedre. Bare akkurat nå føles det veldig trist og urettferdig.

God mandag til dere!

Titt innom litt senere! Det kommer noen bra oppskrifter her i dag og videre i uka. Jeg skal lage en troikakake og en sjokoladekake med SMIL, så blir det noen marengsdesserter og en ny bolleoppskrift!

Vi snakkes! Masse klemmer!

Kan man elske et barn mer enn de andre?

Jeg er ikke så sterk som du tror.