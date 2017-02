For en herlig uke det var sist uke. Det var en uke med mange oppturer og en del refleksjoner. Jeg merker at barna begynner å bli større og at de trenger mer plass. Det er friske meninger som blir kastet opp i de aller fleste situasjonene som oppstår og noen ganger føles det som om det ikke kan gå 10 minutter uten at vi må høre på en diskusjon.

Det eneste som hjelper som konsekvens når alt eskalerer er å ta internett. Koble helt av. For å si det slik. Det har vært flere dager uten internettforbindelse på noen av dem. Det er et hardt liv.

UKENS MEST KOSELIGE MIDDAG

Det var nok lørdag da vi var 9 til bords. Alle hadde en venn på overnatting og det var liv i heimen kan du si. Jeg storkoser meg med så mange barn i hus og drømmer om den dagen når vi har et litt større kjøkken, og noen flere soverom. Det ble film med de eldste etterpå og foodchallenge med Annika og Elise. Espen stakk hjemmefra og overnattet til slutt hos Isak :P

UKENS GULLKORN

Det har vært mange hysterisk morsomme gullkorn denne uken, men jeg føler at det Christian sa da konserten startet på torsdag, det tok kaka. Det er ingen hemmelighet at pappen til Christian er fan av høy musikk så jeg var ikke akkurat bekymret. Men da musikken begynte å spille og bandet til SiLyA & The Sailors startet så ble Christian helt satt ut. Det var skikkelig høy musikk og han så med store øyne på meg og sa: Mamma, dette her kalles SKIKKELIG musikk.

Han kom også med tidenes kommentar da vi satt på toget. Da ville han vite hvordan babyer kom seg inn i magen. Les hele innlegget her.

UKENS OPPTUR

Jeg holdt litt pusten da jeg plutselig ble tagget på en av verdens største instagramprofiler på kaker. Wiltoncakes. De lånte en av mine videoer og delte den med sine 1,1 millioner følgere. Noe som resulterte i flere tusen følgere til meg. Veldig gøy synes jeg selvsagt det var. Videoen kan du se her

UKENS SIGNATUR

Wohoooo, signerte en kontrakt forrige uke. Det er så deilig å få ting på plass. Nå vet jeg at 2017 kommer til å bli knallbra. Dette gir meg også ekstra motivasjon til å gjøre en enda bedre jobb. Jeg gleder meg og var utrolig stolt da jeg signerte med Anne Brith Davidsen nederst på arket. Rett ved siden av .... xxx fniiis :P

UKENS TÅRER

Jeg gjorde noe jeg hadde lovet meg at jeg ikke skulle gjøre. Jeg bladde meg bakover gjennom snapchatstoryen min og gikk gjennom sommeren 2016. Når jeg tenker på det så gjør det enda vondt. Det er sårt og jeg har ikke klart å innfinne meg med hvordan ting ble. Jeg lovet meg selv at jeg ikke skulle rippe opp i alt det der men i et svakt øyeblikk en kveld bladde jeg meg tilbake. Det var vondt i ♥

UKENS KOMMENTAR

Jeg følger deg på blogg og instagram og jeg må si du imponerer meg. Faen, så mye du får til. Du er spesiell og har fått til saker som andre ikke har klart. Alt dette takket være din personlighet. Mange kommer til å klage på deg fremover, jo mer suksess jo mer hat. Ta det bare som en ekstra kredit. Du er nydelig.

Altså, jeg ble helt satt ut, men også rørt. For akkurat når jeg leste kommentaren så hadde jeg en dårlig dag. Det var en litt tung uke for meg i forrige uke. Jeg følte meg i mange situasjoner misforstått. Og når man da får en slik fin melding så blir man glad. Så takk til deg som sendte den. Gode klemmer.

UKENS SNAKKIS

Jeg ler meg i hjel av hva noen henger seg opp i her på bloggen. Altså la meg si en ting: Bloggen er mitt univers. Jeg skriver det jeg føler for. Om jeg bestemmer meg for å redigere et innlegg så kan det hende det er fordi jeg trykket litt fort på "publish" knappen og ville finpusse det etterpå. Så da gjør jeg som regel det jeg skal og går inn og redigerer etterpå. Det er ikke noe big deal. Ikke heng dere opp i det at et innlegg blir redigert. Det er i alle fall INGEN som korrigerer meg eller ber meg sensurere ting. Hverken Nettavisen eller mitt management ber meg om å forandre noe. Det har aldri skjedd og vil nok heller aldri skje. Om noe blir skrevet om er det fordi jeg bestemmer det. Men jeg skjønner at noen har lite å gjøre når de spekulerer i slike ting.

UKENS NEI

Kommentarer som ikke blir publisert blir av meg slettet. Når dere ber meg gå inn på innlegg skrevet på andre blogger for å ta opp diskusjoner om ting så gjør jeg som regel ikke det. Det har jeg ikke tid til. Husk jeg er alene med 4 barn og jobber minst 10-12 timer hver dag. Om jeg skulle googlet alt som blir skrevet om meg og kastet meg inn i diskusjoner om meg selv på anonyme foras så ville livet mitt blitt nokså miserabelt. Jeg er en person som unngår å diskutere med anonyme. Og jeg prøver å forholde meg til mitt eget liv og gjøre en så bra jobb som mulig. At noen ikke er fan av meg eller at noen er uenig i det jeg gjør, det vil det alltid være. Jeg kan i min hverdag ikke bruke tid og energi på det. da ville jeg langsomt mistet all livsgnisten min. Jeg bruker heller tid på å bake,skape, realisere mine drømmer og jobbe knallhard mot egne mål. Så nei, jeg åpner ikke døren for negative mennesker i mitt liv. Beklager.

UKENS SPØRSMÅL

Er det et overgrep å sende nakenbilder på snap når mottager ikke har bedt om det? Jeg skjønner at mange der ute vil at jeg skal se hvordan de ser ut men det må da være grenser? Man sender da ikke sånt uoppfordret? Debatten er hetere enn noen gang og jeg må bare oppfordre alle unge jenter som følger meg til ALDRI å sende bilder av seg selv uten klær. Du vet aldri hvem som misbruker dem. Men tilbake til mannfolk som ikke klarer å dy seg. Jeg mener det grenser til et overgrep, hva mener du?

UKENS KAKE

Jeg er enda sååååå fornøyd med kakene jeg lagde til Anna Rasmussen. Har fått så mange spørsmål fra dere om oppskrift og lover å få dem ut asap. Ved siden av dette så bakte jeg en vaniljekake med Nugattikrem her om dagen. GLED dere til den kommer. Denne uken skal jeg bake en Unicorn kake og lage cupcakes i samme stil så det er bare å følge med.

Ønsker dere en strålende mandag.

God klem ♥