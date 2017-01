Er det ikke typisk?

Når du endelig møter en fin fyr, så ødelegger du det!

Det er så typisk.

Veldig typisk meg.

Dette er en fallgruve for alle jenter. Særlig jenter som har vært i forhold som har vært ødeleggende. Du vet når du står på pinne for å please den andre parten konstant? Du tar initiativet, du kommer over, du inviterer til helgeturer. Du har vært i forhold med slike menn? Du gir, gir og gir av deg selv og får ikke noe tilbake.

Slike forhold er ødeleggende.

Mange kvinner faller for den samme typen personlighet. Igjen og igjen.

Også jeg.

Har du vært så uheldig å blitt utsatt for en person med psykopatiske trekk så kan du nesten banne på at det skjer igjen. Du bare trekkes mot den samme typen. Smiger, glatthet, egoisme og flørt. Og du finner deg selv igjen i den samme posisjonen hvor du tillater altfor mye.

Å være i slike forhold hvor du ikke blir sett, hørt eller snakket til er slitsomt. Du gir og gir og ender opp med å bli tom og følelsesløs.

Du blir likegyldig.

Du føler til slutt at du ikke er noe verdt.

Det har blitt normalt å bli dårlig behandlet.

Så møter du en som er god.

En som bare er snill. En som bare snakker positivt. Setter deg først. Godtar at du har barn. Er sporty og deler samme interesser. Er glad i deg for den du er. Liker absolutt alt ved deg. Gir deg komplimenter daglig. Forteller deg hvor pen du er selv når du står i en joggebukse uten sminke. Han reiser til deg, blir med til venner og er genuint interessert i hvordan du lever livet ditt.

Han begynner å planlegge fremtiden og sier han er glad i deg.

Og alt du klarer å tenke på er:

Det må være noe galt!

Hva er galt?

Menn skal ikke være sånn? Tenker du.

Fordi du aldri, har opplevd at en du var sammen med var slik. Standarden har vært totalt det motsatte. Du har blitt tiltrukket av "badboys" og deres fart og spenning.

Og nå, nå holder du i ei hand som er like kjærlig som din egen. Du ser inn i øyne som er like omsorgsfulle som dine egne og du kjenner varmen til en kropp som er like åpen og respektfull som det du er. Verdiene er så like. Så skremmende like.

Hva skjer da?

Hva sier du til deg selv?

Jo, du forer deg selv med informasjon om at det må være noe som ikke stemmer. Du sår tvil i deg selv. Du skaper en usikkerhet som ikke er der. Fordi du ikke har noe å relatere til.

Langsomt dytter du det fine bort fra deg.

Fordi du ikke tør å tro....

At noen faktisk kan være slik som du.

Takk for at du leste....

Gode klemmer!

Foto: Anti AS