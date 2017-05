Livet MED "thigh gap"

Jeg poster flere bilder av meg selv på snapchat hver dag. Noen med treningsklær, noen i jeans. Jeg tenker ikke så mye på hvordan bena mine ser ut når jeg tar bilder.

Det er det tydelig at dere der ute gjør :O

Jeg fikk flere meldinger på snapchat i forrige uke hvor jeg fikk spørsmål om hvordan jeg hadde fått "thigh gap"?

Min første tanke var: Har jeg det?

Jeg vet i alle fall at Konatil ikke har det. Etter å ha lest innlegget: Livet uten thigh gap.

Men tilbake til meldingene som tikket inn. Og det var nokså mange, derfor kommer det et helt eget innlegg på dette. For mange av dere lurer på hvordan jeg har klart å få dette "thigh gap" som mange higer etter.

Først så måtte jeg google litt og sette meg inn i hva "thigh gap" egentlig betyr.

Thigh gap: Dette er mellomrommet mellom lårene som oppstår når en kvinne står oppreist med knær inntil hverandre.

Det er også etter å ha googlet en "farlig trend unge jenter higer etter".

I dag skal jeg fortelle dere litt hvordan livet mitt med "thigh gap" virkelig er, og den jobben jeg har lagt ned for å kunne oppnå dette. For jeg har nå skjønt at jeg må dele hemmeligheten min med dere. Hvordan får jeg en så trent og velformet kropp?

Jeg har alltid vært tynn. Da jeg var ung var jeg faktisk dritt lei av å høre andre fortelle meg hvor tynn jeg faktisk var. Jeg var ifølge dem syk. Var jeg ikke syk enda så kom jeg i alle fall til å bli det og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg måtte overbevise mennesker i min nærhet at all mat jeg spiste ble innabords. Jeg måtte også ofte overbevise folk om at jeg virkelig spiste mat. For det kan jeg love dere at jeg gjør. Jeg er et matvrak. Jeg er den som spiser mye. Og ofte.

Jeg var også alltid den minste. Tanker i hodet mitt som: Er jeg for tynn? Er jeg ikke bra nok? Hva er galt med meg? Alt dette svirret rundt i hodet til tider. På og av, av og på.

Jeg begynte å studere, jobbe, reiste til fremmede land og opplevde andre kulturer. Uansett hvor jeg var fikk jeg høre at jeg var så tynn.

Min aller første kjæreste fortalte meg at han synes jeg var fin, akkurat som jeg var. Og ettersom jeg var sammen med han i store deler av mitt unge, voksne liv så ble jeg også overbevist om at jeg faktisk var bar nok akkurat slik jeg var.

Årene gikk. Så fikk jeg barn.

Jeg fikk 4 stykker. Og jeg kan love dere at det er ikke mye "thigh gap" der nede etter å ha presset ut en unge på 4 kilo.

Jeg har presset ut 4.

Og selv om jeg alltid var tynn så ble jeg i mine graviditeter "tjukk som et uvær" som en venninne kalte det. 4 ganger la jeg på meg nesten 30 kg og 4 ganger raste alle kiloene av.

Tilbake til thigh gap.

Hva er hemmeligheten?

Vet dere, og jeg baklager nå at jeg skuffer dere, men kroppen min er laget sånn at den bare legger på seg når jeg har en baby inni magen og når den babyen er ute av magen så raser kiloene av. Selvsagt med litt hjelp fra meg og mitt kosthold. Å få "thigh gap" er ikke noe jeg har jobbet for. Jeg ble født sånn.

Akkurat som noen er født med en nydelig pæreformet kropp. Og noen med en epleformet kropp eller en aprikosformet rumpe.

Du arver halvparten av genene fra moren din og halvparten fra faren din. Du er en blanding av dem, rett og slett. Noen er heldige og får den beste kombinasjonen og noen er uheldige og får den verste. Sånn er livet.

Men nå må jeg skynde meg å si før noen arresterer meg: Gener er ikke alt.

Du kan selvsagt bestemme noe selv. Med trening og riktig kosthold.

Poenget mitt er: Jeg har vært tynn mesteparten av livet. Jeg har ikke spist eller trent noe for å få "thigh gap". Det har vært der hele tiden, med unntak fra 4 x 9 måneder.

Jeg vil heller ikke ha kjeft fordi jeg har "thigh gap". Jeg kommer ikke til å slutte å fotografere meg selv fordi jeg er slank. Hvor i all verden er vi på vei om det ikke skal være plass for oss tynne i samfunnet også? Skal vi som er slanke ikke få lov til å vise oss frem i frykt for at vi skader andre?

Det vi burde starte med å snakke om er hvor vi har fokuset vårt? For på bildene jeg legger ut har jeg aldri mitt største fokus på kropp, vekt, kalorier eller hvor mye jeg spiser. Jeg personlig, ser ikke de tingene der. Jeg ser en kul bukse, en fin topp, tenker noen tanker eller deler et budskap. Mine indre verdier prøver jeg å kommunisere mye mer enn mitt såkalte "thigh gap". Det er dere der ute som ser på kroppen min.

Tenk litt på det.

Men jeg skal få lov til å være fornøyd med kroppen min, akkurat som alle andra skal få lov til å være fornøyd med sin kropp. Og er jeg ikke fornøyd og ønsker å gå ned 10 kg så er det jammen meg mitt valg det også.

Jeg er født slank, jeg har tynt hår, altfor små ører, fingrene mine er litt krumme, hendene store, syltynne armer som absolutt henger og slenger, jeg har for mye hud på magen min, jeg er fri for strekkmerker med unntak av et lite søtt rett over navelen, jeg har flotte ben, jeg har en stor nese som jeg kan henge en skje på, jeg har altfor små vipper slik at jeg bruker extentions, jeg farger håret mitt, jeg har fikset på mine lepper og bryn og jeg har litt skjeve tenner som jeg også vil fikse litt på i fremtiden og jeg er velsignet med "thigh gap"

Det er sånn jeg ser ut.

Betyr det noe?

Nei!

Blir du et dårligere menneske av at jeg ser slik ut?

Nei!

Det viktigste er ikke tynn eller tykk, liten eller stor. Det viktige er at jeg ser de i min nærhet. At jeg deler min kjærlighet til barna og at jeg er en god venninne, søster og datter. At jeg trives i min egen kropp og at du trives i din. Og om vi ikke trives med slik vi ser ut, og vil forandre på noe så skal vi bli respektert for de valgene vi selv gjør for vår egen kropp. Men hovedfokuset må og kan ikke være der, vi må slutte å kun se på kroppen. For den blir gammel og hengslete etter som årene går. Og det er normalen!

Ikke "thigh gap"





Dette er meg. 42 år. Utrolig velsignet med stram og myk hud på mesteparten av kroppen. Når jeg ser meg selv i speilet så er jeg noen dager fornøyd, mens jeg andre dager er usikker. Jeg tenker tanker som alle andre jenter: Er jeg bra nok? Er jeg for tynn? Det er helt normalt å være litt usikker på sin egen kropp. De som sier at de ikke tenker slik lyver. Vi har alle våre usikre øyeblikk, også jeg.

Følg meg gjerne på Facebook eller Instagram eller kommuniser med meg på snapchat: annebrith.no